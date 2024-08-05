На Украине наказали командира, фиктивно зачислившего футболистов в армию

Калушский районный суд в Ивано-Франковской области оштрафовал на 221 тысячу гривен (около $5,4 тыс.) командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования (аналог военкомата) и социальной поддержки, который взял на фиктивную службу в роту охраны местных футболистов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов вскрыли правонарушение осенью 2023 года и предъявили обвинение командиру роты по статье Уголовного кодекса о превышении власти или служебных полномочий должностным лицом, что грозило ему сроком лишения свободы до 12 лет.

Однако обвиняемый искренне раскаялся и возместил ущерб, поэтому вместо тюремного заключения ему назначили штраф.

Также сообщается, что в роте охраны проходили службу семь футболистов и тренеров местной профессиональной команды, которые к тому же безосновательно получили почти 1,5 млн гривен (более $36,6 тыс.) от государства. Никто из них не появлялся на службе.

До этого сообщалось, что сотрудники ТЦК насильно мобилизовали жителя Киевской области. Отмечалось, что в ходе разговора с одним из мужчин представители ТЦК начали его душить и силой усаживать в машину. Люди, находившиеся в проезжавшем мимо автомобиле, успели заснять конфликт на камеру телефона.

Накануне волынский территориальный центр комплектования обвинил российские спецслужбы в организации протеста в Ковеле.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине участились поджоги автомобилей военных.