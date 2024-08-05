Путин оценил идею разрешить женам бойцов СВО сопровождать их в санаториях

Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предложившей разрешить женам участников боевых действий на Украине отдыхать с ними в санаториях в период прохождения реабилитации. Об этом пишет ТАСС.

Во время встречи в Кремле председатель верхней палаты российского парламента обратила внимание, что солдатам нужна не только физическая, но и психологическая реабилитация. На этом фоне она попросила разрешить супругам военнослужащих сопровождать их во время отдыха в специализированных учреждениях.

«Это самые лучшие специалисты-психологи», — ответил Путин, имея в виду жен.

В свою очередь, Матвиенко сказала, что так и есть.

Также сенатор выразила уверенность, что в присутствии супруг участники специальной военной операции (СВО) будут лучше выполнять рекомендации врачей. По ее словам, Совет Федерации и министерство обороны страны готовы подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение.

«Мне кажется, это правильно», — резюмировала Матвиенко.

5 августа президент провел встречу с председателем верхней палаты парламента, а также спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. Мероприятие было посвящено завершению весенней сессии в обеих палатах Федерального собрания, в ходе которой депутаты и сенаторы приняли 331 закон.

Ранее в РФ предложили превратить виллу певицы Софии Ротару, занявшей «антироссийскую позицию», в санаторий для участников СВО.