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Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о хищении в «Патриоте»

На активы директора парка «Патриот» Ахмедова наложили арест по делу о хищении

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Александр Мельников/РИА «Новости»

Следствие признало министерство обороны России потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в парке «Патриот», расположенном в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В целях обеспечения погашения ущерба наложены обеспечительные меры на активы Ахмедова и генерала Шестерова, а также, как считает следствие, счета афелированных с ними компаний», — сообщил собеседник агентства.

5 августа появилась информация о задержании руководства «Патриота» по подозрению в мошенничестве. Уточнялось, что строительство объекта курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что руководство «Патриота» обвиняют в растрате бюджетных средств. Против нарушителей было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В рамках дела задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также был задержан генерал-майор Владимир Шестеров. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Стало известно, что сумма хищений при государственных закупках в парке «Патриот» превышает 40 млн рублей.

Ранее стало известно, в чем обвиняют руководство парка «Патриот».

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