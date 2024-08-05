В России указали на риски применения F-16 ВСУ

Применение истребителей F-16 Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставит перед российской разведкой новые вызовы. Об этом газете «Взгляд» рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя новость о том, что ВСУ разместят истребители F-16 на аэродроме Лиманское в Одесской области.

Он подчеркнул, что обнаружение таких истребителей представляет собой непростую задачу. При этом эксперт уточнил, что у России есть такой опыт, его удалось получить в ходе проведения военной операции на Украине.

«Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», — подчеркнул Попов.

5 августа Telegram-канал Condottiero писал, что полученные Киевом истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области, на границе с Румынией. По данным канала, британский Stratotanker будет дозаправлять F-16. Днем 4 августа именно этот самолет приземлился в румынской Констанце.

Ранее «Ростех» рассказал о судьбе поставленных на Украину истребителей F-16.