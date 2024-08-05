Раскрыты подробности задержания руководства парка «Патриот»

Директор парка «Патриот» в Подмосковье Вячеслав Ахмедов был задержан на своем рабочем месте. Помимо него были задержаны другие сотрудники. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Помимо Ахмедова на рабочих местах были задержаны и доставлены на допрос другие сотрудники парка «Патриот», — заявил источник агентства, не уточнив, о ком именно идет речь.

Он добавил, что в настоящее время проводятся следственные действия.

До этого стало известно, что по ходатайству следствия суд избрал Ахмедову меру пресечения в виде ареста.

Также был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, рассказали в Следственном комитете России.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Как сообщал ТАСС, в конце июля в парке проходили следственные действия, в том числе с Ахмедовым, которые были связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках.

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