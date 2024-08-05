Стала известна еще одна угроза для РФ

У России в Арктике может появиться новый соперник, создающий угрозу, в виде канадского подводного флота. Об этом пишет обозреватель газеты «Взгляд» Александр Тимохин.

По мнению обозревателя, в настоящее время обостряется борьба за Арктику. Сегодня конкуренцию российскому флоту в Арктике представляют только США и Великобритания, если восстановит боеспособность своих подводных лодок.

«Это связано с тем, что только у этих стран есть и атомные подводные лодки, и прямой доступ в Северный Ледовитый океан, и опыт плавания подо льдом. Все остальные арктические страны НАТО атомных подлодок не имеют. Не имеет их и Канада», — отмечает Тимохин.

У канадского флота есть современные неатомные подлодки (НАПЛ), которые имеют воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) или литий-ионные батареи. Такие подлодки могут находиться под водой в разы дольше, чем традиционные дизель-электрические подводные лодки. При получении «новых подлодок с ВНЭУ силы канадских ВМС существенно вырастут».

До этого РИА Новости сообщало, что США и НАТО не хватит военно-морских сил для соперничества с РФ в Арктике.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о решении создать Морскую коллегию России.