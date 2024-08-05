Солдата ВСУ приговорили к 27 годам тюрьмы

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 27 годам колонии военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрелы домов и ранение мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 27-летнего военнослужащего вооруженных сил Украины Александра Мандзака», — говорится в сообщении.

Он приговорен 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ведомство отмечает, что феврале 2022 года боец ВСУ в составе минометного расчета обстрелял осколочно-фугасными минами дома в селе Саханке Новоазовского района.

До этого сообщалось, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал украинского гражданина Илью Бондарчука, которого подозревают в шпионаже. В заявлении отмечается, что мужчину задержали 30 июля в порядке ст. 91 УК РФ. По данным следствия, в 2023 году он добровольно согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины (ВСУ) собирать и передавать Киеву данные о государственных учреждениях и органах власти в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее были задержаны 25 человек по подозрению в пособничестве ВСУ.