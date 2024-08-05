Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солдата ВСУ приговорили к 27 годам тюрьмы

В ДНР солдат ВСУ получил 27 лет за обстрелы домов и ранение человека

close
100%
Anelo/Shutterstock

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 27 годам колонии военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) за обстрелы домов и ранение мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 27-летнего военнослужащего вооруженных сил Украины Александра Мандзака», — говорится в сообщении.

Он приговорен 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ведомство отмечает, что феврале 2022 года боец ВСУ в составе минометного расчета обстрелял осколочно-фугасными минами дома в селе Саханке Новоазовского района.

До этого сообщалось, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал украинского гражданина Илью Бондарчука, которого подозревают в шпионаже. В заявлении отмечается, что мужчину задержали 30 июля в порядке ст. 91 УК РФ. По данным следствия, в 2023 году он добровольно согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины (ВСУ) собирать и передавать Киеву данные о государственных учреждениях и органах власти в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее были задержаны 25 человек по подозрению в пособничестве ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами