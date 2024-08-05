Британская армия заявила о неготовности к войне

Великобритания не готова к масштабному конфликту из-за многолетнего недофинансирования армии страны. Об этом сообщил глава министерства обороны королевства Джон Хили, передает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день все виды ВС Великобритании испытывают серьезные проблемы, в том числе устаревание техники, которая используется в армиях, и медленные темпы ее перевооружения. Кроме того, Хили обратил внимание на низкий моральный дух среди действующего состава армии.

Министр оборонного ведомства отметил, что ситуация в оборонной сфере Британии гораздо более плохая, чем ощущалось ранее.

Бывший директор управления аудита минобороны страны Роб Джонсон заявил, что в данный момент ВС страны действуют из абсолютного минимума.

«В любой крупной боевой операции у Британии быстро закончатся боеприпасы, так как армия слишком слаба, она не готова к сражению и победе в вооруженном конфликте серьезного масштаба», — пояснил он.

До этого помощник главы Государственного департамента США Энтони Блинкена Джеймс О'Брайен заявлял, что НАТО намерено разработать новую стратегию, посвященную России.

Ранее МО РФ предупредило Пентагон о риске неуправляемой эскалации.