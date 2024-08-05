В Херсонской области в результате обстрела ВСУ пострадали два человека

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ.

По его словам, ранения получили двое мужчин. В Новой Каховке ранения получил мужчина 1962 года рождения, в Днепрянах — мужчина 1956 года рождения.

«Раненые получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Их доставили в Новокаховскую больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметил Сальдо.

До этого Сальдо сообщал, что работу портов в Херсонской области, которые расположены на реке Днепр и Черном море, можно будет возобновить только после окончания боевых действий.

По его словам, сейчас самые большие гавани в Херсонской области контролируются украинскими войсками. Речь идет о Херсонском морском торговом порте и Херсонском речном порте.

4 августа в Алешковскую центральную районную больницу были доставлены два мирных жителя после атаки дронов Вооруженных сил Украины на жилой квартал города.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.