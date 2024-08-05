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В РФ мужчину заставили вернуть выплату за подписанный контракт для участия в СВО

Тюменцу пришлось вернуть 600 тысяч рублей, выданных за контракт с Минобороны

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РИА Новости

Житель Тюмени был вынужден вернуть 600 тысяч рублей, выданных за подписание контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Отмечается, что в марте мужчина заключил контракт с российским оборонным ведомством, после чего ему была перечислена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей. После в отдел социальной защиты Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) поступила информация о том, контракт признан недействительным, так как мужчина проходит принудительное лечение в психоневрологическом диспансере.

Мужчина добровольно вернул чуть более двух тысяч рублей. Суд, проходивший в Сорокинском районе Тюменской области, обязал его вернуть оставшуюся сумму.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе готовят большое количество добровольцев.

По его словам, сейчас очень многие граждане изъявляют желание отправиться на фронт.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет Федерации.

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