Подразделения группировки войск «Юг» за минувшие сутки сумели улучшить тактическое положение, отразив контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская армия потеряла до 620 военных. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах Предтечина, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского в Донецкой народной республики. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады», — отметили в российском ведомстве.

В Минобороны добавили, что ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 155 мм гаубицы М777 американского производства, четырех 105 мм орудий М119 производства США, 105 мм орудия L-119 британского производства. Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

Также Минобороны России сообщило, что бойцы группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее солдаты группировки «Центр» взяли под свой контроль село Новоселовка Первая в ДНР.