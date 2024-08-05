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Российские войска поразили два склада ВСУ с горючим

МО РФ: российские военные поразили два склада горюче-смазочных материалов ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные поразили два украинских склада с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию и беспилотные летательные аппараты.

«Поражены два склада горюче-смазочных материалов, скопления живой силы и военной техники противника в 132-х районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные уничтожили «Краснополем» и «Ланцетом» два танка Leopard под Харьковом. Кадры объективного контроля помогли убедиться, что западную технику удалось ликвидировать.

Также Минобороны РФ сообщало об уничтожении позиций и пехоты ВСУ. Российские боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Северной группировки Вооруженных сил России атаковали замаскированные позиции и пехоту Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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