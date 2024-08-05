Российские ПВО сбили четыре крылатые ракеты ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG и 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Также средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer.

До этого Воздушные силы Украины впервые показали запуск крылатых ракет Storm Shadow/SCALP советским бомбардировщиком Су-24М. Европейские ракеты Storm Shadow применяются украинскими войсками уже полтора года, однако публично их пуски были показаны только сейчас. На видео две ракеты отделяются от корпуса советского бомбардировщика и планируют к земле. Отмечалось, что перехват современных крылатых ракет Storm Shadow/Scalp, поставляемых на Украину, представляет собой сложную задачу из-за их низкой радиозаметности и малой высоты полета.

Ранее на Купянском направлении российские зенитчики сбили Storm Shadow.