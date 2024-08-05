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Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали БПЛА села Илек-Пеньковка и Грузское в Белгородской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали два населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.

Село Илек-Пеньковка Краснояружского района атаковано десятью украинскими дронами. В результате атак четыре БПЛА загорелись два дома, один из которых полностью сгорел. Еще шесть беспилотников ударили по социальному объекту — в здании выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

В селе Грузское Борисовского района в результате сброса боеприпасов с беспилотника повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются жители Грузского и частично села Березовка.

В настоящее время оперативные службы и администрации районов проводят подомовой обход. Гладков добавил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам в Грузском после согласования с Минобороны России.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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