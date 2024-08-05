Несколько бригад ВСУ попали в окружение в ДНР

Подразделения минимум трех бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное на Покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, 2 августа командование Вооруженных сил Украины в надежде удержать оборону в Желанном перебросило туда подразделения трех бригад. Все они в итоге оказались в окружении, заявил чиновник.

Источник в силовых структурах добавил, что исправить ситуацию на Покровском направлении украинские военные пытаются при помощи беспилотных летательных аппаратов, но их успешно подавляют российские системы радиоэлектронной борьбы.

Село Желанное находится в Ясиноватском районе ДНР, расположено в 100 километрах от Авдеевки.

2 августа ТАСС сообщал, что группировка ВСУ была фактически выбита с флангов на Покровском направлении. Таким образом, противник оказался в центре, в окружении российских Вооруженных сил.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.