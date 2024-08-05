В Швейцарии открыли дела против граждан, подозреваемых в наемничестве на Украине

Швейцарская военная юстиция открыла 13 дел в отношении своих граждан, которых подозревают в наемничестве на Украине в нарушение запрета на службу в других странах. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель швейцарской военной юстиции Мартин Имменхаузер.

«Военная юстиция открыла 13 дел в связи с подозрениями граждан Швейцарии в прохождении иностранной военной службы на Украине», — отметил он.

Имменхаузер подчеркнул, что статья 94 военно-уголовного кодекса Швейцарии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежного штрафа за военную службу за рубежом.

До этого сообщалось, что жителя Узбекистана, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество.

Несколько лет назад Шавкат Юлдашев, родившийся в 1998 году, отправился в Россию в поисках работы. Сначала он трудился на стройке, а затем занялся продажей наркотиков и оказался в колонии. Вскоре мужчина, осужденный на семь лет лишения свободы, воспользовался представившейся возможностью и согласился вступить в ряды ЧВК «Вагнер». В течение полугода уроженец Узбекистана воевал против Украины, за что был награжден медалью «За отвагу».

После этого Юлдашев вернулся на родину и попал под суд.

Ранее суд Москвы заочно арестовал пятерых иностранных наемников.