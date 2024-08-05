Военные учения «Огненный щит — 2024» стартовали в Молдавии

В Молдавии начались военные учения «Огненный щит — 2024», в которых принимают участие военнослужащие США и Румынии. Об этом сообщается на странице министерства обороны страны в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Национальная армия проведет с 5 по 23 августа текущие на военных полигонах многонациональные учения «Огненный щит – 2024», — говорится в сообщении.

Учения, в которых будут задействованы молдавские, румынские и американские военные, имеют целью развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участников «Огненного щита».

В ходе тренировок будут использованы военно-технические подразделения и артиллерийские системы, предоставленные армией Молдавии. В последующие дни учений военная техника пройдет по молдавским дорогам.

«Огненный щит» проходит ежегодно с 2015 года.

В июле бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявлял, что страна превратилась в хаб для военных самолетов. По его словам, вряд ли они перевозят только гуманитарные грузы.

Ранее сообщалось, что США передадут Молдавии 20 бронеавтомобилей.