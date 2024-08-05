Политолог назвал устаревшими американские истребители F-16

Американские самолеты-истребители F-16, которые получила Украина, уже значительно устарели. Такое мнение высказал политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что американские F-16 — уже на Украине, местные летчики уже начали их использовать.

Слебода отметил, что F-16 будут противостоять лучшей системе противовоздушной обороны в мире, что однозначно и бесспорно доказано.

По словам эксперта, украинские летчики при эксплуатации этих истребителей столкнутся с рядом проблем, в том числе с постоянным риском их уничтожения при приближении к линии боевого соприкосновения.

Политолог подчеркнул, что российские военные с энтузиазмом будут выслеживать американские истребители, «чтобы преподать урок и предотвратить прецедент».

Истребители F-16, переданные Украине, несут ракеты «воздух — воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки, сообщили авторы Telegram-канала «Военный осведомитель». Наибольшую опасность для ВКС России представляют ракеты типа AIM-120 AMRAAM, писал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходарёнок.

Ранее стало известно, чем оснащены отправленные на Украину истребители F-16.