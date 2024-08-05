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ЦАХАЛ и «Хезболла» обменялись ночными ударами

ЦАХАЛ сообщил о ночных атаках «Хезболлы» на Израиль и ответных ударах

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Amir Cohen/Reuters

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказала о ночных атаках «Хезболлы» на Израиль и ответных ударах по силам группировки на территории Ливана. Сообщение размещено в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ночью ЦАХАЛ атаковал склад боеприпасов и ряд объектов инфраструктуры «Хезболлы» в районе Кфар-Кила на юге Ливана. Также сообщается об артиллерийском обстреле Израилем районов Шеба и Рашия-эль-Фохар в Ливане. По данным ЦАХАЛ, с территории Ливана была запущена «воздушная цель» в напралении Западной Галилеи, которая была перехвачена. Также сообщается об упавшем на территории Малкии дроне-камикадзе. По итогам атак «Хезболлы» никто не пострадал, однако в Западной Галилее объявлялась воздушная тревога.

В ночь на 4 августа ЦАХАЛ сообщил о 30 запущенных из Ливана снарядах.

До этого сообщалось, что в Израиле готовятся к многодневной атаке Ирана и «Хезболлы». Целью этой атаки названа попытка истощения ЦАХАЛ.

Чиновники США и Израиля сообщили, что Иран нанесет удар по еврейскому государства 5 августа. Поводом для него называют уничтожение лидера Хамас Исмаила Хании на территории Ирана. На этом фоне министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует нанести по Ирану превентивный удар.

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