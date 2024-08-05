В Минобороны рассказали о работе огнеметной системы ТОС-2 в зоне СВО

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» группировки российских войск «Центр» поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации, ударив реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны России.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие расчета ТОС-2 маршировали на огневую позицию, навели установки на цель и при помощи системы управления огнем выполнили залп снарядами по позициям украинской армии на расстоянии до 20 километров. Корректировка и контроль удара по цели производилась в режиме реального времени расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В апреле индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации Бекхан Оздоев сообщал, что «Ростех» занимается разработкой новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. По его словам, перспективную машину построят на гусеничной базе, она будет оснащена новой пусковой установкой.

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