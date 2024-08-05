Белгородскую область за сутки обстреляли 11 раз

В Белгородской области в результате атак ВСУ 4 августа умерла женщина и получили ранения пять человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю для нас, погибла одна женщина после атаки беспилотного летательного аппарата», — рассказал чиновник.

По словам Гладкова, в условиях массированных обстрелов повышается актуальность работы по отправке детей из приграничных районов в оздоровительные лагеря. В ближайшую неделю 2,5 тыс. детей из Грайворонского района и Шебекинского городского округа будут направлены на отдых.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Утром 5 августа на всей территории Белгородской области объявили о ракетной опасности. Она продействовала 15 минут.

3 августа ВСУ атаковали Белгородскую область 85 снарядами и 40 БПЛА.

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