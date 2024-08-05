В подполье сообщили о попытках украинцев вывезти своих детей за границу из-за мобилизации

Жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. Об этом рассказал ТАСС координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Он пояснил, что сейчас идут слухи, что на Украине мобилизационную планку понизят до 18 лет, поэтому местные жители стараются спасти своих детей.

До этого Лебедев сообщал, что всех украинских военных, которые оказались в следственных изоляторах Украины, будут перевозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и последующей отправки на фронт. Он добавил, что проходить обучение для отправки на фронт также будут и те, кого заключили за военные преступления.

В начале мая 2024 года мобилизацию и военное положение на Украине в очередной раз продлили на три месяца — до 11 августа 2024 года.

18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали о темпах мобилизации.