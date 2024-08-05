Российские военные с автоматами вступали в бой против БТР войск Украины в пригороде Торецка, чтобы не позволить высадиться десанту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Нью-Йорк (до 2021 года Новгородское).

Мухин с семьей более двух лет жил у линии фронта под Торецком, где ВСУ устроили укрепрайон. Он рассказал, что российские военные защищали жителей села. Для того чтобы не позволить украинским войскам подойти к домам мирных жителей, военные ночью по очереди выходили в караул.

В конце июля Мухин рассказал, что ВСУ посылают под Нью-Йорк лишь возрастных солдат. Он отметил, что из всех украинских военнослужащих, находящихся у Нью-Йорка, лишь минометчики были младше 40 лет.

До этого сообщалось, что российская армия вошла в Торецк в Донецкой народной республике и ведет бои в пределах города.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.