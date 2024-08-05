Израиль планирует нанести по Ирану превентивный удар

Власти Израиля рассматривают возможность нанести превентивный удар по Ирану, если атака со стороны Тегерана станет неизбежной. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, вечером 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб. Среди участников были министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки Моссад Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар.

Участники совещания отметили, что превентивные действия могут быть возможны только в случае абсолютной уверенности по поводу того, что разведывательные данные о намерениях Ирана окажутся верными.

До этого чиновники США и Израиля предполагали, что Иран может нанести удар 5 августа. Поводом для него называют ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании на территории Ирана.

Ранее в Израиле подготовили бункер для правительства.