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Израиль планирует нанести по Ирану превентивный удар

The Times of Israel: Израиль хочет нанести превентивный удар по Ирану

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Кадр из видео/Scopal/Reuters

Власти Израиля рассматривают возможность нанести превентивный удар по Ирану, если атака со стороны Тегерана станет неизбежной. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, вечером 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб. Среди участников были министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба израильской армии Герци Халеви, глава разведки Моссад Давид Барнеа и глава Службы общей безопасности Ронен Бар.

Участники совещания отметили, что превентивные действия могут быть возможны только в случае абсолютной уверенности по поводу того, что разведывательные данные о намерениях Ирана окажутся верными.

До этого чиновники США и Израиля предполагали, что Иран может нанести удар 5 августа. Поводом для него называют ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании на территории Ирана.

Ранее в Израиле подготовили бункер для правительства.

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