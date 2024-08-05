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Двое израильских военных ранены в результате атаки со стороны Ливана

Двое военных получили ранения при обстреле Израиля со стороны Ливана

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dpa/Global Look Press

В Израиле в результате падения снаряда рядом с кибуцем Айелет-ха-Шахар в Верхней Галилее ранены один офицер и солдат. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В течение последнего часа в Верхней Галилее прозвучали сирены и были замечены несколько подозрительных воздушных целей, пересекающих границу из Ливана. В ответ на это было выпущено несколько ракет-перехватчиков, и одна из них упала рядом с Айелет-ха-Шахаром», — говорится в заявлении пресс-службы армии.

Израильские пожарные службы занимаются тушением возгорания, возникшего после атаки.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» взяла на себя ответственность за недавнюю атаку, сообщает Al Hadath со ссылкой на заявление группировки. По данным издания, удар был направлен непосредственно по казармам 91-й дивизии израильской армии. «Хезболла» утверждает, что нападение привело к многочисленным жертвам и раненым.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».

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