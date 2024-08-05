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На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги

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Reuters

Воздушная тревога была объявлена в северной части Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В Айелет-ха-Шахар на севере Израиля прозвучали сирены», — говорится в публикации.

ЦАХАЛ также сообщил, что после сирен, которые звучали в верхней Галилее, были обнаружены многочисленные подозрительные воздушные цели, которые пересекли израильскую границу со стороны Ливана.

Израильская армия добавила, что перехватчики были запущены в направлении целей, они упали рядом с Айелет-ха-Шахар.

Незадолго до этого Служба общей безопасности Израиля осуществила подготовку к эксплуатации подземного бункера в районе Иерусалима. Этот бункер защищен от ракетной угрозы и различных видов оружия, тогда как его расположение и глубина залегания засекречены.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в результате атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который находился в Тегеране. Предположительно, в здание попала израильская ракета.

Ранее в Израиле сообщили, что готовятся к многодневной атаке Ирана.

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Конфликт Ирана и Израиля
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