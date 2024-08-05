Взрывы прогремели в Винницкой области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным издания, в настоящее время в области работают системы украинских средств противовоздушной обороны. Власти региона Украины никак не прокомментировали ситуацию.

В настоящее время воздушная тревога действует в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, а также Кировоградской областях. Кроме того, сообщается о звуковом сигнале в Николаевской, Харьковской и Черкасской областях.

Воздушная тревога, которую объявляли в Полтавской и Сумской областях, отменена.

До этого сообщалось, что в Харькове, расположенном на востоке Украины, прогремели взрывы. В Харьковской области было объявлено предупреждение о воздушной тревоге. Подробностей о происходящем в украинском регионе не приводилось.

Российские военные продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Атаки начались наноситься вскоре после взрыва на Крымском мосту. С того времени воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.