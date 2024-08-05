В Харькове местные жители заявили о взрывах

В Харькове, расположенном на востоке Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Подробной информации о происшествии пока нет.

В настоящее время в Харьковской области объявлено предупреждение о воздушной тревоге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.