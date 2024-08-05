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Бракованные запчасти для Ил-76 обошлись Минобороны в 130 млн рублей

«Известия»: Минобороны получило контрафактные запчасти к самолетам Ил-76

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Поставки некачественных авиационных деталей для военно-транспортных самолетов Ил-76 нанесли министерству обороны России ущерб в 130 млн рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

По информации издания, причиной поставок некачественных запчастей стали подделки документов. Во время эксплуатации самолетов был выявлен факт установки контрафактных подшипников. Из-за этого временно прекратились полеты на пяти Ил-76.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод». Предприятие специализируется на изготовлении авиационных колес, тормозов, агрегатов управления тормозными системами и запасных частей к авиационной технике.

По данным «Известий», в период с декабря 2017 года по январь 2022 года завод приобрел подшипники неизвестного происхождения, не соответствующие требованиям конструкторской документации, и установил их на колеса самолетов Ил-76. Следствие полагает, что менеджеры завода пытались избежать ответственности и штрафных санкций за задержки в поставках, подделав документы о приобретении подшипников у Самарского подшипникового завода и фальсифицировав документы о приемке продукции министерством обороны России.

Ранее в России стартовал режим блокировки продаж просроченных и нелегальных товаров.

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