В Израиле готовятся к многодневной атаке Ирана

Израиль готовится к многодневной атаке Ирана и шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на израильского чиновника.

Ожидается, что удары примут форму ряда волн атак ракет и беспилотников, целью которых будет истощение Израиля.

До этого стало известно, что союзники США собрались помочь им в защите Израиля.

Чиновники США и Израиля сообщили, что Иран нанесет удар по еврейскому государства 5 августа. Поводом для него называют уничтожение лидера Хамас Исмаила Хании на территории Ирана. На этом фоне министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил о скором уничтожении Израиля.