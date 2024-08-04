Стало известно, чем оснащены отправленные на Украину истребители F-16

Истребители F-16, которые Украина получила от зарубежных партнеров, оснащены ракетами класса «воздух — воздух» малой и средней дальности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Из материала следует, что речь идет о ракетах AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM. Кроме того, предоставленные Киеву истребители имеют подвесные топливные баки.

«В такой конфигурации самолет будет применяться для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам», — говорится в публикации.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна получила первую партию истребителей F-16. В своих социальных сетях он поблагодарил западные страны в лице США, Дании и Нидерландов за предоставленную государству военную помощь. При этом политик не стал уточнять, сколько именно воздушных судов были отправлены в зону конфликта.

Впоследствии ситуацию прокомментировал депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа. Он отметил, что появление F-16 на Украине станет проверкой для российских систем противовоздушной обороны.

Ранее американские журналисты назвали главную угрозу для F-16 на Украине.