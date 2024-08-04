В Госдуме РФ высказались о прибытии F-16 на Украину

Прибытие истребителей F-16 на Украину станет проверкой для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Он рассказал, что российские военные всегда готовили средства ПВО к ликвидации ряда определенных объектов. В том числе речь идет об F-16.

«Я думаю, это будет хорошая проверка для отлаживания наших систем ПВО. Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57», — сказал парламентарий.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ имеют в своем распоряжении достаточно эффективные ракеты класса «воздух — воздух». Эти снаряды намного лучше тех, которые могут использовать бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул Чепа.

4 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что его страна получила первую партию F-16. В своих социальных сетях глава государства поблагодарил США, Нидерланды и Данию за передачу Украине этих истребителей.

Ранее британские журналисты заявили, что появление F-16 на Украине может сыграть на руку РФ.