Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме РФ высказались о прибытии F-16 на Украину

Депутат Чепа: появление F-16 на Украине станет проверкой для российских сил ПВО

Прибытие истребителей F-16 на Украину станет проверкой для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Он рассказал, что российские военные всегда готовили средства ПВО к ликвидации ряда определенных объектов. В том числе речь идет об F-16.

«Я думаю, это будет хорошая проверка для отлаживания наших систем ПВО. Думаю, американцы будут недовольны, когда украинские летчики будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от наших самолетов Су-57», — сказал парламентарий.

Он добавил, что Вооруженные силы РФ имеют в своем распоряжении достаточно эффективные ракеты класса «воздух — воздух». Эти снаряды намного лучше тех, которые могут использовать бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул Чепа.

4 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что его страна получила первую партию F-16. В своих социальных сетях глава государства поблагодарил США, Нидерланды и Данию за передачу Украине этих истребителей.

Ранее британские журналисты заявили, что появление F-16 на Украине может сыграть на руку РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами