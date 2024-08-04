Глава Чечни попросил у Минобороны право создавать полки и батальоны

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что обратился в министерство обороны РФ с просьбой разрешить властям Чечни создавать полки и батальоны, чтобы направлять их на боевые позиции на передовой.

Кадыров обратил внимание, что украинские военнослужащие «бегут от всего» на поле боя. Одновременно с этим бойцы Вооруженных сил РФ продвигаются вперед. Также он заявил о нехватке сил в рядах украинских войск.

Глава Чечни заявил, что Российский университет спецназа в Чечне не успевает подготавливать добровольцев для специальной военной операции из-за большого наплыва желающих.

Кроме этого, глава Чечни высказался о возможных сроках завершения СВО на Украине. Он выразил уверенность, что конфликт закончится уже в 2024 году победой Москвы.

Ранее Кадыров заявил об укреплении репутации Путина после обмена заключенными.