Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал город Шебекино. Украинские бойцы обстреляли населенный пункт, при этом один из снарядов упал на территории местного социального объекта.

«В здании повреждено остекление. Также осколками посечен автобус, находящийся на территории», — отметил губернатор.

Кроме того, солдаты ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывное устройство на село Борки. Из-за этого одно частное домовладение получило повреждения — у него оказался посечен забор.

Еще один украинский дрон атаковал село Петровка. БПЛА взорвался около здания сельскохозяйственного предприятия, в связи с чем у строения были выбиты окна и посечен фасад.

«Во всех случаях обошлось без пострадавших», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что сейчас на местах происшествий находятся сотрудники оперативных служб.

Ранее в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадал мужчина.