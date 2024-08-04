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В подполье сообщили, что истребитель F-16 улетел из Одессы в сторону Молдавии

ТАСС: над Одессой замечен F-16, после пролета он ушел в сторону Молдавии

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Над Одессой был замечен самолет F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя николаевского подполья Сергея Лебедева.

«После пролета над Одессой [F-16] улетел в сторону Молдавии»,  — сказал Лебедев.

До этого кадры полета американского истребителя публиковало издание «Думская».

4 августа журнал The Economist сообщил, что в конце июля Украина получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации журналистов, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов. По мнению опрошенных изданием экспертов, главная цель передачи первых F-16 ВСУ состоит в повышении морального духа бойцов, а не в обеспечении практической пользы на поле боя — для локального превосходства в воздухе и поддержки наземного наступления нужно не меньше 12 эскадрилий с 18 самолетами в каждой.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о получении первой партии F-16. По его словам, украинские военные уже начали использовать эти американские истребители. При этом президент не стал уточнять, сколько именно единиц техники западные страны предоставили Киеву.

Ранее российские ЗРК С-400 назвали главной угрозой переданным на Украину F-16.

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