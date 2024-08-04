Удары ракет ВСУ по Луганску пришлись по частному сектору

Удары ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганске пришлись по складам цистерн с топливом и по частному сектору. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По информации Пасечника, украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

Глава ЛНР уточнил, что четыре снаряда были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к городу. После падения обломков ракет загорелась сухая трава.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник до этого сообщил о попытке украинских войск нанести массированный комплексный удар по Луганску.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что после удара ВСУ в нескольких районах Луганска начались очаговые возгорания.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны.

Ранее Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области.