Стали известны подробности об атаке ВСУ на Луганск

Украинские военнослужащие обстреляли Луганск, выпустив по городу 12 ракет западного производства. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По предварительной информации, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали восемь ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow. При этом четыре снаряда удалось сбить при помощи средств противовоздушной обороны.

«В следствие падения обломков ракет загорелась сухая трава», — рассказал руководитель региональной администрации.

Пасечник добавил, что оставшиеся восемь ракет ударили по частному сектору и складским помещениям. В последних находились цистерны с топливом.

Сейчас на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб и администрации Луганска. Глава ЛНР также держит ситуацию под личным контролем.

«Информация о пострадавших уточняется», — отметил Пасечник.

Солдаты ВСУ атаковали Луганск во второй половине дня 4 августа. Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, в результате ударов в нескольких районах города начались очаговые возгорания. Другие подробности в тот момент не уточнялись.

Ранее в ЛНР в результате атаки со стороны украинских войск пострадали шесть человек.