Зеленский подтвердил прибытие на Украину первой партии истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его страна получила от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. Пост с соответствующим содержанием глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

«F-16 [находятся] на Украине. Мы обеспечили это», — написал политик.

Он добавил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже начали использовать данные американские истребители. При этом президент не стал уточнять, сколько именно единиц техники западные страны предоставили Киеву.

Глава государства дополнил пост видеозаписью с его выступлением перед украинскими летчиками. На фоне можно заметить F-16.

4 августа журнал The Economist сообщил, что в конце июля Киев получил от зарубежных партнеров первую партию истребителей F-16. По информации журналистов, всего США и их союзники отправили в зону конфликта 10 боевых самолетов.

Также авторы публикации выяснили, что к концу 2024 года на Украину собираются отправить еще 10 истребителей. К концу следующего года их количество в этой стране может увеличиться до 79, говорилось в материале.

Ранее в небе над украинским городом Одессой заметили F-16.