Серия взрывов произошла в городе Херсоне, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации города Роман Мрочко.

По словам чиновника, взрывы слышны в прибрежной зоне.

Сегодня в Полтавской области на востоке Украины также произошли взрывы, в результате оказалась повреждена железнодорожная инфраструктура.

Накануне в пророссийском Подполье заявили об ударе ВС РФ по расположению ВСУ. Российские войска нанесли удары по пункту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.