Хуситы показали фото сбитого американского разведдрона

Хуситы обнародовали фото сбитого над Йеменом американского дрона MQ-9 Reaper. Изображение опубликовал телеканал Al Mayadeen.

По данным канала, беспилотник был уничтожен над провинцией Саада.

3 августа американская газета The New York Times писала, что США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Пентагон ожидает, что поддерживаемые Ираном группировки, включая хуситов, могут атаковать американские войска в регионе в рамках ожидаемого возмездия Ирана за ликвидацию Хании.

До этого хуситы заявили, что вступают в стадию войны с Израилем без красных линий.

Ранее в Сирии дрон MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35.