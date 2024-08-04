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Хуситы показали фото сбитого американского разведдрона

Al Mayadeen: хуситы показали сбитый над Йеменом дрон США MQ-9 типа

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almayadeen.net

Хуситы обнародовали фото сбитого над Йеменом американского дрона MQ-9 Reaper. Изображение опубликовал телеканал Al Mayadeen.

По данным канала, беспилотник был уничтожен над провинцией Саада.

3 августа американская газета The New York Times писала, что США готовятся к потенциальным ударам по своим силам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Пентагон ожидает, что поддерживаемые Ираном группировки, включая хуситов, могут атаковать американские войска в регионе в рамках ожидаемого возмездия Ирана за ликвидацию Хании.

До этого хуситы заявили, что вступают в стадию войны с Израилем без красных линий.

Ранее в Сирии дрон MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35.

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