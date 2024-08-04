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ВСУ атаковали Луганск

Марочко: силы ПВО РФ сбили воздушные цели ВСУ над Луганском

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили воздушные цели ВСУ над Луганском. Его слова приводит РИА Новости.

О какого рода воздушных целях идет речь, не уточняется.

По данным РИА Новости, над городом прогремело шесть взрывов. ТАСС сообщает, что системы ПВО работали с 16:10 до 16:16 мск.

«Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется», — прокомментировали звуки взрывов в городе в правительстве ЛНР.

До этого взрывы в Луганске звучали 20 июня с 01:24 по 01:27 мск.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). После атаки обрушился жилой дом, из-под завалов извлекли семь человек.

Ранее ВСУ выпустили по Луганску, предположительно, три ракеты ATACMS.

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