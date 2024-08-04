ВВС Израиля ударили по территориям школ, где укрывались члены ХАМАС

Израильская авиация нанесла удары по территориям двух школ в секторе Газа, где, по данным военных, укрывались члены боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

«Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности, основываясь на разведданных, нанесли удар по террористам, действовавшим внутри командных центров ХАМАС, расположенных в школах «Хасан Саламе» и «Насер» в городе Газа», — сообщил военные.

По данным Армии обороны Израиля, здания учебных учреждений использовались радикалами из батальона «Аль-Фуркан» для размещения штабов. В Оборонном ведомстве отметили, что перед атакой были приняты меры, чтобы снизить ущерб гражданскому населению.

До этого Армия обороны Израиля поразила центр управления и производства вооружений движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

Ранее израильские военные нашли тоннель вдоль границы сектора Газа и Египта.