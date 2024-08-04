В Белгородской области сбили дрон ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны Белгородской области сбили дрон ВСУ над территорией региона около 15:00. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Для атаки ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

До этого дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. При атаке пострадал мужчина.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.