Хуситы сбили ракетой американский БПЛА MQ-9 Reaper

Члены йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующего север страны, сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Куб» американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Силы противовоздушной обороны «Ансар Алла» ударили ракетой из «Куба» по ударно-разведывательному БПЛА MQ-9 американского производства, когда тот находился в воздушном пространстве провинции Саада», – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что выпущенная из ЗРК ракета сбила беспилотник, который к тому моменту находился в воздухе несколько часов.

Как отмечается, хуситы уже шестой раз уничтожают беспилотники MQ-9, в предыдущий раз такой БПЛА был сбит представителями движения 29 мая в небе над провинцией Мариб.

21 июля движение «Ансар Аллах» пообещало жесткий ответ на авиаудары Израиля по Ходейде на западе Йемена. В тот же день хуситы нанесли удары по израильскому городу и американскому судну в Красном море.

Ранее хуситы использовали новый дрон при атаке на Тель-Авив.