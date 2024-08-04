Украинский военкомат обвинил Россию в организации протеста в Ковеле

Волынский территориальный центр комплектования (ТЦК) обвинил российские спецслужбы в организации протеста в Ковеле. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Речь о митинге, в ходе которого местные жители требовали отпустить молодых людей, задержанных на Шацком блокпосте. В украинском военкомате заявили, что после задержания трех мужчин, между сотрудниками ТЦК и местными жителями начался конфликт, в поддержке которого центр обвинил спецслужбы России.

3 августа в городе Хмельницком на западе Украины женщины потребовали назвать сроки возвращения мобилизованных домой. Митинг прошел в рамках Всеукраинского пикета за право военнослужащих на четкие сроки службы.

До этого в ряде городов Украины состоялись акции в поддержку возвращения военнослужащих, призванных по мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая 2024 года мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца — до 11 августа.

Ранее сообщалось, что на Украине пересмотрят запрет на призыв ряда мужчин в ВСУ.