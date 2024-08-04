На севере Израиля ракета упала на фабрику

Выпущенная со стороны Ливана ракета упала на здание фабрики на севере Израиля. Об этом пишет Times of Israel.

«Ракета, запущенная из Ливана, попала в фабрику в... городе Кирьят-Шмона недавно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыла полиция. Уточняется, что при обстреле никто не пострадал.

Ранее стало известно, что Израиль перехватил большинство из 30 снарядов, выпущенных в его сторону с территории Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они были уничтожены системами противовоздушной обороны. Один снаряд упал в районе Бейт-Хиллеля, другие — на открытой местности. О пострадавших не сообщалось.

До этого сообщалось, что «Хезболла» выпустила из Ливана более 50 ракет по населенным пунктам на севере Израиля.

Ранее сообщалось, когда Иран может напасть на Израиль.