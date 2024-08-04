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Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мужчина

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент удара транспортное средство двигалось по дороге Ясные Зори — Октябрьский. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получил водитель машины.

«Бойцы самообороны доставили пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода», — уточнил глава субъекта.

Он добавил, что у мужчины диагностировали закрытый перелом ноги. Врачи уже наложили ему гипсовую лангету и отпустили домой.

Как отметил Гладков, автомобиль также получил ряд повреждений.

4 августа город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке дрона ВСУ. Целью беспилотника стал многоквартирный жилой дом, рассказал губернатор региона. Из-за удара серьезно пострадала женщина, ее спасти не удалось.

Примерно в это же время несколько БПЛА атаковали сельскохозяйственное предприятие в селе Салтыково и легковой автомобиль в селе Петровка. Гладков отметил, что машина полностью сгорела.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны украинских войск пострадали три человека.

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