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Российские военные уничтожили украинский танк на Херсонском направлении

Сальдо: ВС РФ уничтожили на Херсонском направлении танк и бронемашины ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные за неделю уничтожили на Херсонском направлении танк и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он заявил, что подразделения группировки войск ВС РФ «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике семи бригад украинской армии.

По его данным, в результате действий российских войск ВСУ потеряли три боевые бронированные машины пехоты, в том числе бронемашины MaxxPro и HMMWV, 34 военных автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, девять полевых складов боеприпасов и до 730 военных.

Сальдо также сообщил, что 4 августа войска Украины совершили массированный обстрел района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов.

До этого в Минобороны РФ рассказали об уничтожении двух танков Leopard.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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