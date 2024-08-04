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Средства ПВО за выходные отразили более 40 попыток атак на Энергодар

Балицкий: ПВО за выходные отразила более 40 попыток ВСУ обстрелять Энергодар

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за выходные отразили более 40 попыток украинских войск обстрелять город Энергодар.

«Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности», — написал глава региона.

По словам Балицкого, украинские войска также сбросили с беспилотника боеприпасы на село Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и город Васильевка. Кроме того, были атакованы дачные участки села Садовое Токмакского муниципального округа. В результате пострадал 77-летний мужчина. Губернатор уточнил, что потерпевший находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь.

До этого Балицкий сообщал, что во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Запорожской области пострадал мирный житель.

2 августа город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света после атаки ВСУ.

Ранее в Горловке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ.

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