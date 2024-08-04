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Поражение украинского дрона «Баба-яга» выстрелом снайпера ВС РФ попало на видео

Сладков показал кадры поражения дрона ВСУ «Баба-яга» выстрелом снайпера ВС РФ

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Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал видео с поражением беспилотника «Баба-яга» Вооруженных сил Украины, который сбил российский снайпер.

«Баба-яга» — это сельскохозяйственный дрон Reactive Drone Agric RDE616. Прозвище ему дали за характерный громкий звук при полете и большие размеры.

Военкор сообщил, что это произошло в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР. Военнослужащие Пятой бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ заметили украинский беспилотный летательный аппарат ночью.

Военные решили устранить летательный аппарат противника. Однако для этого не стали подключать средства противовоздушной обороны (ПВО). Дрон сбили из снайперской винтовки: военнослужащий сделал несколько выстрелов до того, как одна из пуль достигла цели, и дрон рухнул на землю.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 162 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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